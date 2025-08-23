Investasi Hunian Masa Depan, Bukit Nirmala PIK2 Gelar Customer Gathering dengan Penawaran Istimewa

jpnn.com, JAKARTA - Tren investasi properti terus menunjukkan prospek positif, terutama di kawasan berkembang seperti PIK2.

Bukit Nirmala hadir sebagai hunian yang tidak hanya menawarkan kenyamanan tinggal, tetapi juga potensi investasi menjanjikan.

Berada di lokasi strategis, hanya sekitar 2 menit dari Gate Tol 1 PIK2, kawasan itu memberi akses cepat ke seluruh penjuru Jakarta serta Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Dengan fasilitas internal seperti clubhouse eksklusif, pusat kebugaran, kolam renang, hingga ruang terbuka hijau, Bukit Nirmala dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat modern.

Nilai tambah lainnya yakni integrasi dengan berbagai fasilitas berskala internasional di PIK2, mulai dari wisata Pantai Pasir Putih, Aloha Pasir Putih, hingga pusat bisnis CBD PIK2 yang menghadirkan Menara Syariah, Mandiri Financial Center, Menara BNI, BCA, serta NICE.

Educity PIK2 yang berada dekat lokasi turut menjadi daya tarik bagi keluarga yang mengutamakan pendidikan berkualitas.

Demi memberikan momentum terbaik bagi calon pembeli, Agung Sedayu Group bersama Salim Group dan Nobu National Bank akan mengadakan Customer Gathering Bukit Nirmala pada Minggu, 24 Agustus 2025 di Marketing Gallery PIK2.

Acara tersebut menghadirkan keuntungan spesial, di antaranya promo bebas biaya provisi, alih hak 1x, biaya administrasi, dan asuransi kebakaran.