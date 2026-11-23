jpnn.com, JAKARTA - Fukuoka Consortium (konsorsium investor asal Jepang) akan mengembangkan cluster baru bernama Mahogany, di Kota Podomoro Tenjo, Bogor, Jawa Barat.

Marketing Director Reg 1 Agung Podomoro Yenti Lokat mengatakan keputusan Fukuoka Consortium melanjutkan investasi tidak terlepas dari perkembangan Kota Podomoro Tenjo sejak mulai dikembangkan pada 2020.

“Fukuoka Consortium kembali melanjutkan investasinya di Kota Podomoro Tenjo setelah masuk pada tahun lalu. Mereka akan membangun cluster baru yaitu Mahagony,” ucap Yenti dalam keterangan tertulis di Jakarta, pada Rabu (18/11).

Sebelumnya, Fukuoka Consortium telah berinvestasi dengan membangun Cluster Edelweiss sejak September 2025.

Dalam kurun waktu satu tahun, penjualan cluster tersebut telah mencapai lebih dari 70 persen.

Menurut Yenti, tingginya minat konsumen terhadap produk properti yang dikembangkan investor Jepang menjadi salah satu indikator penerimaan pasar terhadap kawasan tersebut.

Melalui pengembangan Cluster Mahogany, Fukuoka Consortium akan menghadirkan hunian tipe Midori dengan desain Japandi, yakni perpaduan estetika Jepang dan Skandinavia.

“Cluster tersebut juga akan dilengkapi taman tematik Jepang,” kata Yenti.