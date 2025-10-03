Investasi Logam Mulia Menanjak, Super Emas Tawarkan Pengalaman Baru untuk Investor

jpnn.com, JAKARTA - Logam mulia emas makin diminati sebagai investasi aman. Instrumen ini dianggap sebagai salah satu cara paling aman untuk menjaga nilai kekayaan, terutama oleh kalangan ibu rumah tangga.

Namun, proses menjual emas kerap menghadapi persoalan mulai dari harga buyback yang lebih rendah dari pasar, kadar emas yang ditentukan sepihak, hingga potongan harga karena perhiasan rusak atau sertifikat hilang.

Menjawab keresahan tersebut, Kisara Holdings menghadirkan Super Emas yang gerai pertamanya resmi diluncurkan pada 27 September 2025 di Pasar Lama, Tangerang.

Pendiri Kisara Holdings Reza Darmawan mengatakan kehadiran Super Emas bertujuan untuk memberikan pengalaman baru bagi masyarakat dalam menjual emas.

“Super Emas hadir sebagai jawaban atas keresahan, khususnya para ibu rumah tangga yang sering mengalami kesulitan saat menjual emas. Banyak di antara mereka yang merasa tidak pernah mendapatkan penjelasan transparan sehingga tidak mendapatkan harga yang terbaik,” ujar Reza.

Pengusaha sekaligus influencer Richard Theodore menambahkan Super Emas siap menerima emas dalam kondisi apapun, mulai dari perhiasan rusak, tanpa sertifikat, hingga emas lama.

“Kami akan menilai semua secara objektif berdasarkan kandungan logam mulianya. Harga yang kami tawarkan selalu mengikuti perkembangan pasar dan dipastikan kompetitif,” ujar Richard.

Berbekal dukungan teknologi modern, seluruh proses jual beli emas di Super Emas dapat dilakukan secara aman, mudah, dan transparan. Konsumen juga akan dilayani oleh tim profesional yang berpengalaman di industri emas.