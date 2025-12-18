Investasi Pada Manusia, Pengetahuan & Inovasi Tingkatkan PDB
jpnn.com, JAKARTA - Mewujudkan Indonesia Emas 2045 menuntut peningkatan signifikan kualitas sumber daya manusia, riset, dan inovasi.
Isu ini mengemuka di tengah tantangan brain drain, yakni keluarnya talenta terbaik Indonesia ke luar negeri yang berisiko mengurangi daya saing inovasi nasional.
Pendidikan tinggi dan riset merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Hal itu diungkapkan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Stella Christie dalam acara Human Development Synergy Forum: Kemitraan Multi-Pihak untuk Memperkuat Kebijakan Ekosistem Pendidikan dan Riset Nasional yang digelar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan bersama dengan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Indonesia dan Yayasan Bicara Data Indonesia di Jakarta, Kamis (18/12).
“Tanpa investasi pada ide dan inovasi, pertumbuhan ekonomi akan berhenti pada kondisi steady state,” ujar Stella.
Dia memaparkan secara keseluruhan, isu utama dalam forum ini adalah mendorong pergeseran paradigma menuju brain gain dengan menarik talenta untuk kembali dan berkontribusi, serta brain circulation melalui pembangunan jejaring kolaborasi riset dan transfer pengetahuan dengan diaspora.
“Perubahan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo tentang penguatan SDM, sains, dan pendidikan,” ungkap Stella.
Lebih lanjut, Stella mengatakan, mengacu pada teori pertumbuhan ekonomi Paul Romer, investasi pada sumber daya manusia, pengetahuan, dan inovasi memberikan efek yang signifikan terhadap perekonomian.
Pendidikan tinggi dan riset merupakan fondasi utama pertumbuhan ekonomi jangka panjang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sinarmas Investama Abadi Dorong Literasi Keuangan Masyarakat Lewat Edukasi Berkelanjutan
- HUT ke-5, NBRI Menegaskan Peran dalam Ketahanan Energi Nasional
- Pemerintah Perlu Perkuat Tata Kelola Sektor Pertambangan untuk Gaet Investasi
- Prabowo Berambisi RI Tempati Peringkat 4 Negara Ekonomi Terbesar di Dunia
- Batfest 2025 Kembali Digelar, Jadi Penggerak Ekonomi Tanah Bumbu Kalsel
- Perusahaan Pengalengan Ikan & Catfood Kantongi Izin Fasilitas Berkelanjutan Kawasan Berikat