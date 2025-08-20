Investasi Pertamina NRE di Perusahaan Energi Filipina CREC Berbuah Manis

jpnn.com, JAKARTA - Pertamina New & Renewable Energy (Pertamina NRE) terus memperkuat langkahnya dalam transisi energi global dengan menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan.

Hingga semester I-2025, kapasitas pembangkit tercatat 2.842 MW, meningkat sekitar 14 persen dibanding periode sama tahun lalu.

Peningkatan ini sekaligus menjadi bukti langkah strategis Pertamina NRE, termasuk akuisisi 20 persen saham perusahaan energi Filipina Citicore Renewable Energy Corporation (CREC), mulai membuahkan hasil nyata di kinerja perusahaan.

Pada semester I-2025, CREC mencatat pendapatan ?2,66 miliar (dalam mata uang Peso Filipina, atau sekitar Rp 755,44 miliar), tumbuh 28 persen dibanding periode sama tahun lalu.

EBITDA naik 22 persen menjadi ?932 juta (sekitar Rp 264,69 miliar), sedangkan laba bersih melonjak 38 persen menjadi ?630 juta (sekitar Rp 178,92 miliar).

Lonjakan ini ditopang oleh peningkatan penjualan listrik, menjadikan CREC semakin menarik bagi konsumen industri di Filipina.

“Kinerja positif CREC tidak hanya menunjukkan perusahaan ini sehat dan kompetitif, tetapi juga membuktikan bahwa keputusan mengakuisisi 20 persen sahamnya adalah langkah tepat. Hasil ini mendukung strategi Pertamina dalam memperkuat kapasitas energi terbarukan dan menghadirkan solusi energi bersih yang berkelanjutan,” ujar John Anis, CEO Pertamina NRE.

Kinerja keuangan yang solid ini juga menarik perhatian pasar modal. Harga saham CREC yang dibuka awal 2025 pada ?3,24 (sekitar Rp 920,16) naik ke ?4,01 (sekitar Rp 1.139) di akhir Juni, lalu menguat lagi ke ?4,21 (sekitar Rp 1.195) pada penutupan perdagangan 15 Agustus 2025.