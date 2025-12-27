Investasi Rutin Lebih Terarah, PINTU Hadirkan Auto DCA Explore Plans

jpnn.com, JAKARTA - PT Pintu Kemana Saja (PINTU) meluncurkan fitur terbaru Auto DCA Explore Plans.

Fitur ini dirancang untuk memudahkan investor, khususnya pemula, dalam menjalankan strategi investasi rutin melalui kategorisasi aset crypto yang terstruktur dan terarah.

Head of Product Marketing PINTU Iskandar Mohammad menuturkan minat investor terhadap strategi Dollar Cost Averaging (DCA) terus meningkat.

Hingga saat ini, fitur Auto DCA PINTU telah digunakan oleh hampir 20 ribu pengguna untuk menabung rutin aset crypto.

"Namun, kami melihat masih banyak pengguna mengalami kebingungan dalam menentukan aset yang tepat. Melalui Auto DCA Explore Plans, kami menyederhanakan proses tersebut dengan menghadirkan kategori agar pengguna dapat berinvestasi rutin dengan lebih terarah,” ujar Iskandar.

Melalui fitur Auto DCA Explore Plans, pengguna bisa memilih kumpulan aset crypto berdasarkan kategori tertentu, seperti Blue Chip untuk aset dengan kapitalisasi pasar besar yang relatif lebih stabil, DeFi Champ untuk token ekosistem keuangan terdesentralisasi, serta Top Alts yang berisi pilihan altcoin populer.

Dengan adanya kategorisasi ini, pengguna bisa menggunakan strategi DCA tanpa harus memilih token satu per satu, sehingga dapat menabung dengan konsisten dan lebih percaya diri.

Di Indonesia, minat terhadap investasi crypto terus menunjukkan tren positif. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), jumlah investor crypto telah mencapai 19,08 juta investor per Oktober 2025.