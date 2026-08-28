Investasi Tak Lagi Rumit, bank bjb Hadirkan Pilihan SR025 Mulai Rp 1 Juta

jpnn.com, BANDUNG - Pilihan instrumen investasi saat ini makin beragam. Kondisi tersebut memberikan keleluasaan bagi setiap individu untuk memilih instrumen yang sesuai dengan tujuan finansial, jangka waktu investasi, profil risiko, serta kemampuan dana yang dimiliki.

Salah satu instrumen investasi yang dapat menjadi pilihan adalah Surat Berharga Negara (SBN) Ritel. Bagi masyarakat yang ingin berinvestasi berdasarkan prinsip syariah, pemerintah kembali menawarkan SBSN melalui Sukuk Ritel (SR) seri SR025.

Masa penawaran SR025 berlangsung mulai 21 Agustus 2026 sampai dengan 16 September 2026. Kehadiran instrumen ini dapat menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat yang ingin mengalokasikan sebagian dana pada instrumen investasi.

Baca Juga: Insentif untuk Ekosistem Baterai NMC Dinilai Jadi Akselerator Hilirisasi Nikel

Untuk makin memberikan nilai tambah kepada nasabah, bank bjb juga menghadirkan program cashback hingga Rp10,5 juta bagi nasabah yang melakukan pemesanan SR025 melalui bank bjb selama periode program cashback yang berlangsung pada 21 Agustus sampai dengan 4 September 2026, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.

Promo tersebut menjadi bagian dari upaya bank bjb untuk memberikan apresiasi kepada nasabah sekaligus mendorong makin banyak masyarakat mengenal dan memanfaatkan instrumen investasi yang tersedia.

SR025 menyediakan dua pilihan tenor, yaitu SR025-T3 dengan jangka waktu tiga tahun dan tingkat imbal hasil sebesar 6,80% per tahun, serta SR025-T5 dengan jangka waktu lima tahun dan tingkat imbal hasil sebesar 6,90% per tahun.

Baca Juga: Kondisi IHSG di Tengah Situasi Demo di DPR RI Hari Ini

Pilihan tersebut memberikan fleksibilitas bagi investor untuk menyesuaikan investasi dengan kebutuhan dan rencana keuangan masing-masing.

Karakteristik fixed rate pada SR025 memberikan kepastian atas besaran imbal hasil yang diterima investor sesuai ketentuan penerbitan hingga jatuh tempo.