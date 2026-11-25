jpnn.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia mengungkapkan perkembangan komitmen investasi senilai USD100 miliar yang diperoleh dalam rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) APEC di China.

Bahlil mengatakan sejumlah nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dan perjanjian terkait komitmen investasi tersebut telah ditandatangani.

Tahapan berikutnya ialah proses implementasi dari berbagai komitmen yang telah disepakati.

“Kemarin kan sudah dilakukan tanda tangan MOU dan beberapa perjanjian. Dan tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan proses implementasi,” kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta.

Dia memperkirakan implementasi seluruh komitmen investasi tersebut mulai dilakukan pada 2027.

“Nah, kemungkinan dalam implementasinya akan dilakukan di tahun depan dari semua apa yang dikomitmenkan kemarin di APEC,” kata dia.

Bahlil sebelumnya juga melaporkan perkembangan kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Hilirisasi dan Investasi kepada Presiden Prabowo Subianto.

Dia menyebutkan pertemuan tersebut turut membahas percepatan program industri dan hilirisasi.