Investigasi Awal CSI Terkait Insiden Chery Tiggo Cross CSH Terbakar di Tol

Chery Tiggo Cross CSH Hybrid. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Insiden terbakarnya unit Chery Tiggo Cross CSH di ruas Tol Jakarta–Cikampek pada 31 Maret 2026 langsung mendapat respons dari PT. Chery Sales Indonesia (CSI).

Perusahaan memastikan tengah melakukan investigasi menyeluruh untuk mengungkap penyebab kejadian tersebut.

Dalam keterangan resminya, Rabu (1/4), Chery menyebut langkah awal telah dilakukan sesaat setelah insiden terjadi.

Tim teknis diterjunkan ke lokasi guna melakukan pemeriksaan sesuai standar untuk memastikan penyebab kebakaran dapat diidentifikasi secara akurat.

Berdasarkan penelusuran awal, kendaraan yang terbakar diketahui sedang dalam proses pengantaran internal, dari dealer menuju area penyimpanan.

Dengan demikian, insiden tidak melibatkan aktivitas konsumen maupun penggunaan oleh pelanggan.

Chery juga memastikan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

Pengemudi dilaporkan sempat mengoperasikan kendaraan dalam kondisi normal tanpa adanya peringatan atau notifikasi kesalahan pada panel instrumen.

