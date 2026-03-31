Investigasi Kasus Aktivis KontraS, Terindikasi 16 Orang Terlibat

Investigasi Kasus Aktivis KontraS, Terindikasi 16 Orang Terlibat

Investigasi Kasus Aktivis KontraS, Terindikasi 16 Orang Terlibat
Kuasa hukum aktivis KontraS Andrie Yunus, Airlangga Julio, dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (31/3/2026). ANTARA/Devi Nindy

jpnn.com, JAKARTA - Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) telah melakukan investigas kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus.

Berdasarkan hasil investigasi awal, TAUD mengungkap indikasi keterlibatan banyak pihak dalam kasus ini.

Kuasa hukum Andrie Yunus, Airlangga Julio mengatakan tim telah mengidentifikasi sedikitnya 16 orang yang diduga terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

“Setidaknya dalam kasus Andrie Yunus itu ada 16 orang pelaku yang sudah berhasil kami identifikasi,” ujarnya dalam konferensi pers di Komnas HAM, Jakarta, Selasa.

Dia menjelaskan identifikasi tersebut tidak hanya mencakup jumlah pelaku, tetapi juga peran masing-masing pada saat kejadian berlangsung.

“Ini belum termasuk di luar daripada 16 orang itu, misalnya tidak tertangkap oleh pantauan kami, belum termasuk pertanggungjawaban komando,” katanya.

Menurut dia, temuan tersebut mengindikasikan kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas, termasuk pihak-pihak yang berperan di luar pelaku lapangan.

“Belum termasuk adanya pihak-pihak yang mungkin menyediakan air keras, fasilitas, dan lain sebagainya,” tambahnya.

Berdasarkan hasil investigasi awal, TAUD mengungkap indikasi keterlibatan banyak pihak dalam kasus aktivis KontraS Andrie Yunus.

