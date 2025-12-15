Investigasi KKI Temukan Galon Lanjut Usia Masih Beredar di Jabodetabek

jpnn.com, JAKARTA - Komunitas Konsumen Indonesia (KKI) merilis hasil investigasi terbaru bertajuk Investigasi Ganula Air Minum di Jabodetabek yang menemukan galon guna ulang berusia lanjut masih beredar luas di pasaran.

Investigasi dilakukan di 60 toko kelontong di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebagai tindak lanjut temuan serupa pada tahun sebelumnya.

Hasil investigasi tersebut telah disampaikan kembali kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN).

KKI merekomendasikan agar BPKN mendesak produsen Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) menarik seluruh galon yang berusia di atas dua tahun dari peredaran demi melindungi keselamatan konsumen.

Dalam laporannya, KKI menemukan galon yang telah melampaui usia pemakaian wajar. Galon dengan kode produksi tahun 2012 masih ditemukan di Bogor, sementara galon produksi 2016 masih beredar di Tangerang.

Secara keseluruhan, 57 persen galon yang diperiksa berusia lebih dari dua tahun, meskipun sejumlah pakar menyarankan masa pakai maksimal satu tahun.

Selain usia, kondisi fisik galon juga menjadi sorotan. Sebanyak 80 persen galon ditemukan dalam kondisi buram dan kusam, sementara 55 persen tampak lusuh dan berdebu.

Kondisi ini dinilai mencerminkan lemahnya pengawasan kualitas dalam rantai distribusi.