menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Properti » Investor Anggap Properti Agung Sedayu Group Berprospek Cerah, Ini Alasannya

Investor Anggap Properti Agung Sedayu Group Berprospek Cerah, Ini Alasannya

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Nusantara International Convention Exhibition (NICE) di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2), Kabupaten Tangerang, Banten. Foto: Agung Sedayu Group

jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah investor menilai investasi properti di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) memiliki prospek menjanjikan.

Optimisme itu muncul karena kawasan oleh ASG terus berkembang baik dari sisi infrastruktur, fasilitas komersial, maupun daya tariknya sebagai pusat aktivitas baru.

Salah satu investor, Yanto, menilai prospek tersebut juga terlihat pada emiten properti yang berkaitan dengan kawasan PIK2, yakni PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk atau PANI dan PT Bangun Kosambi Sukses Tbk (CBDK).

Menurutnya, kedua emiten itu memiliki cadangan lahan atau land bank yang besar.

Bagi para investor, kondisi itu menjadi salah satu faktor penting dalam melihat peluang pertumbuhan jangka panjang.

“Kami kenal emitennya PANI dan CBDK, itu memiliki land bank yang sangat besar dan menjanjikan future growth yang luar biasa,” ungkap Yanto.

Pandangan senada disampaikan investor lainnya, David. Dia melihat prospek pertumbuhan kawasan akan semakin kuat seiring pengembangan akses dan fasilitas pendukung.

David menilai konektivitas kawasan menjadi salah satu faktor yang dapat mendorong nilai properti, apalagi ada pengembangan tol dan berbagai fasilitas gaya hidup yang terus menambah daya tarik kawasan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

