Investor Fokus kepada The Fed, Rupiah Kembali Melemah

jpnn.com, JAKARTA - Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi menilai pelemahan rupiah dipengaruhi antisipasi kenaikan suku bunga lanjutan oleh Federal Reserve (The Fed).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada penutupan perdagangan Selasa (22/9), bergerak melemah 37 poin atau 0,21 persen menjadi Rp 17.884 per USD dibandingkan penutupan sebelumnya di level Rp 17.847 per USD.

“Para pelaku pasar saat ini mengantisipasi kenaikan suku bunga lanjutan oleh The Fed dan telah memperhitungkan kemungkinan besar akan adanya kenaikan lagi pada Oktober,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa.

Lebih lanjut, Ibrahim menyampaikan proyeksi suku bunga terbaru juga mengindikasikan setidaknya satu kali lagi kenaikan suku bunga tahun ini.

Prospek kebijakan yang lebih ketat memberikan dukungan bagi dolar AS dan menjaga imbal hasil obligasi Treasury AS tetap tinggi.

Di samping itu, investor juga menanti rilis data awal Purchasing Managers' Index (PMI) S&P Global serta survei Sentimen Konsumen University of Michigan (UoM) untuk September.

“Pasar juga akan memantau serangkaian pernyataan dari para pejabat The Fed untuk mendapatkan petunjuk terkini mengenai arah kebijakan di masa mendatang,” ujar dia.

Kurs rupiah di Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp 17.883 per USD dari sebelumnya Rp 17.813 per USD.(antara/jpnn)