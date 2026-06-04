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Investor Galau, IHSG Ambrol, Purbaya: Jangan Takut

Investor Galau, IHSG Ambrol, Purbaya: Jangan Takut
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Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi saat ini hanya bersifat kekhawatiran jangka pendek. Ilustrasi/Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)  yang terjadi saat ini hanya bersifat kekhawatiran jangka pendek.

Menurut Purbaya, kondisi IHSG yang ambrol ini dipengaruhi oleh isu-isu negatif di dalam negeri.

"Jangan takut. Fundamental ekonomi bagus. Ini mungkin ada ketakutan orang jangka pendek saja," ujar Purbaya di Jakarta, Rabu (4/6).

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Purbanya menuturkan saat ini permintaan domestik masih menunjukkan kinerja yang stabil.

"Fondasi ekonomi bagus, enggak ada masalah," kata dia.

Purbaya juga optimistis IHSG mampu berbalik menguat didukung oleh solidnya fundamental perekonomian.

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"Saya yakin (IHSG, red) akan naik lagi karena fondasi ekonomi bagus," kata Purbaya.

Bendahara negara tidak membidik target khusus level IHSG pada tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai gejolak Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi saat ini hanya bersifat kekhawatiran jangka pendek.

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