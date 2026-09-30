Investor Galau Jelang Penutupan Kuartal III, IHSG Dibuka Melemah
jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi, dibuka melemah 3,65 poin atau 0,06 persen ke posisi 6.118,04.
IHSG berpotensi bergerak konsolidasi pada perdagangan Rabu, seiring investor yang mewaspadai meningkatnya fluktuasi menjelang penutupan kuartal III 2026.
Adapun penurunan di kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 sebesar 1,32 poin atau 0,22 persen ke posisi 606,84.
Kepala Riset Phintraco Sekuritas, Ratna Lim menilai pelemahan IHSG dapat mereda seiring dengan berkurangnya tekanan terhadap nilai tukar rupiah.
Indeks juga sempat pulih dari level terendah hariannya dan membentuklong lower shadow.
“IHSG membentuklong lower shadownamun karena masih ditutup di area negatif sehingga belum menunjukkan konfirmasi reversal. Beberapa indikator lain juga belum menunjukkan terjadinyareversal,” ujar Ratna dalam analisanya, Rabu.
Menurut dia, dengan kondisi tersebut, IHSG diperkirakan cenderung berkonsolidasi pada kisaran 6.050-6.200.
Investor juga perlu mewaspadai peningkatan fluktuasi karena perdagangan Rabu bertepatan dengan penutupan kuartal III 2026.
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu pagi, dibuka melemah 3,65 poin atau 0,06 persen ke posisi 6.118,04.
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