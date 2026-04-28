Investor Gen Z Capai 57 Persen, Purbaya Tekankan Soal Pemahaman Risiko

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) RI Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan partisipasi investor generasi Z (Gen Z) di pasar modal saat ini sangat dominan, berkisar 57 persen.

Menyusul fenomena ini, Purbaya mengimbau para pemula untuk membekali diri dengan pengetahuan yang cukup sebelum bertransaksi secara mandiri.

Sementara itu, bagi peminat saham yang merasa belum memiliki kecukupan ilmu, Purbaya menyarankan agar mempercayakan pengelolaan dana kepada tenaga profesional atau ahli terlebih dahulu.

“Anda pelajari si ahli itu kerjanya gimana. Nanti kalau anda merasa lebih jago, baru tendang Anda langsung menginvestasi di pasar saham,” kata Purbaya di kantor BEI, Sudirman, Jakarta Selatan.

Purbaya mengingatkan keberhasilan dalam berinvestasi tidak datang secara instan hanya dengan membuka akun saham.

Menurutnya, investor muda harus mempelajari mekanisme pasar agar bisa mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi dari profesional di pasar modal.

Kondisi ini lah yang menjadi alasan Program Investasi Terencana dan Berkala (PINTAR) dihadirkan.

Program dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tersebut hadir untuk menjawab berbagai risiko dalam dunia investasi.