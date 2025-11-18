menu
Investor Global Tak Perlu Ragu, Jangan Takut ke Indonesia
Thomas Djiwandono, meminta pelaku usaha global tidak ragu menanamkan modal di Indonesia. Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Thomas Djiwandono menyampaikan kepada para investor Amerika Serikat (AS) bahwa ekonomi Indonesia berada dalam kondisi sehat dan kredibel.

Oleh karena Thomas Djiwandono, meminta pelaku usaha global tidak ragu menanamkan modal di Indonesia.

"Tahun 2025 menandai fase krusial transformasi ekonomi Indonesia, ketika pemerintah memperkuat agenda pembangunan yang berfokus pada penciptaan nilai tambah, inovasi, dan ketahanan ekonomi," ujar Thomas dikutip Selasa (18/11).

Thomas menjabarkan ada lima sektor utama yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Pertama, hilirisasi mineral kritis seperti nikel, tembaga, dan bauksit yang tidak hanya mendorong industrialisasi, tetapi juga menempatkan Indonesia dalam rantai pasok global kendaraan listrik dan energi masa depan.

Kedua, energi terbarukan dan bioenergi yang menawarkan imbal hasil kuat seiring meningkatnya permintaan global.

Ketiga, pengembangan teknologi digital, akal imitasi (AI), dan infrastruktur pusat data yang menjadi mesin pertumbuhan baru.

Keempat, manufaktur bernilai tambah tinggi mulai dari elektronik, kendaraan listrik, farmasi hingga pangan olahan.

