Investor Menghindari Aset Berisiko, IHSG Anjlok ke Level 5.111,48

jpnn.com, JAKARTA - Data perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 14.25 WIB pada Kamis (29/10) hari ini, IHSG bergerak melemah 151,13 poin atau 2,86 persen ke posisi 5.131,18.

Pada pukul 15:15 WIB Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali turun 3 persen ke level 5.111,48.

Sementara kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 turun 17,83 poin atau 3,31 persen ke posisi 521,64.

Frekuensi perdagangan saham tercatat sebanyak 962 ribu kali transaksi dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 16,22 miliar lembar saham senilai Rp7,10 triliun.

Sebanyak 94 saham naik 648 saham menurun, dan 221 tidak bergerak nilainya.

Pengamat pasar modal Elandry Pratama mengatakan IHSG yang bergerak melemah imbas investor bersikap risk off (mengurangi eskposur ke aset berisiko) dipicu oleh kombinasi sentimen global dan domestik.

Selain itu, lanjutnya, tekanan dari capital outflow (arus keluar dana asing) dan kekhawatiran terhadap prospek pasar modal Indonesia telah memperbesar tekanan jual di pasar saham domestik.

“Pergerakan ini juga dipengaruhi oleh kondisi likuiditas dan aksi profit taking di saham-saham berkapitalisasi besar,” ujar Elandry di Jakarta, Kamis.