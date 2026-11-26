jpnn.com, JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Kamis bergerak menguat 17,01 poin atau 0,33 persen ke posisi 5.214,62.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau Indeks LQ45 naik 1,39 poin atau 0,26 persen ke posisi 544,25.

Bursa saham menguat mengikuti kawasan Asia di tengah pelaku pasar mencermati arah kebijakan The Fed.

"Diperkirakan IHSG akan menguji levelsupportdi level 5.050- 5.100 pada perdagangan Kamis," ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Kamis.

Ratna menyebut dari mancanegara, inflasiPersonal Consumption Expenditures (PCE)headline dan inti Amerika Serikat (AS) masing-masing naik 0,3 persenmonth to month (mtm)pada Oktober 2026, atau sesuai estimasi pasar.

Indeks PCE headline AS melambat dari sebelumnya 0,5 persen pada September 2026, sementara PCE inti tetap stabil.

Secara tahunan, PCE utama AS naik 3,8 persenyear on year (yoy) padaOktober 2026 dan PCE inti sebesar 3,3 persen (yoy).

"Inflasi PCE inti secara tahunan telah berada di atas target jangka panjang The Fed sebesar 2 persen sejak Februari 2021," ujar Ratna.