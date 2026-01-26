Investor Pemula Wajib Tahu Langkah Awal Memulai Trading, Agar Profit Konsisten

jpnn.com, JAKARTA - Trading forex menjadi salah satu pilihan populer utuk mendapatkan penghasilan dari pasar keuangan global.

Sebab, pasar forex menawarkan likuiditas tinggi, jam trading 24 jam, serta peluang profit baik saat harga naik maupun turun.

Namun, tanpa pemahaman yang tepat, risiko kerugian juga sangat besar. Oleh karena itu, pemula perlu memulai trading dengan panduan yang jelas dan platform yang tepat seperti Stockity, yang menyediakan lingkungan trading modern dan mudah dipahami.

Apa Itu Trading Forex?

Trading forex adalah aktivitas jual beli mata uang asing dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari selisih harga. Pasangan mata uang yang umum diperdagangkan antara lain EUR/USD, GBP/USD, dan USD/JPY. Pergerakan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, kebijakan bank sentral, hingga sentimen pasar global.

Bagi pemula, memahami konsep dasar seperti pair mata uang, spread, leverage, dan lot merupakan langkah awal yang wajib dilakukan sebelum terjun langsung ke pasar.

Cara Kerja Trading Forex untuk Pemula

Dalam trading forex, Anda akan memprediksi apakah nilai suatu mata uang akan naik atau turun terhadap mata uang lainnya. Jika prediksi benar, maka akan memperoleh profit, dan sebaliknya jika salah, akan mengalami kerugian.