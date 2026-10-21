Investor Tunggu Hasil RDG Gubernur BI, Kurs Rupiah Hari Ini Masih Slow

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada pembukaan perdagangan Rabu bergerak datar 0 poin atau 0,00 persen.

Mata uang garuda tetap berada di level Rp17.992 per dolar AS (USD), sama seperti penutupan sebelumnya di level Rp17.992 per USD.

Analis Bank Woori Saudara Rully Nova memperkirakan rupiah melemah seiring antisipasi pelaku pasar menjelang pengumuman hasil keputusan Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia (RDG BI) pada siang hari ini.

“Rupiah hari ini diperkirakan melemah dipengaruhi oleh domestik antisipasi hasil keputusan RDG BI siang nanti,” ucap Rully, di Jakarta, Rabu.

Dia mengungkapkan bahwa perkiraan pelaku pasar terpecah antara kemungkinan suku bunga tidak berubah atau kenaikan 25 basis points (bps) menjadi 6 persen.

Rully sendiri meyakini BI akan mempertahankan suku bunga tetap di kisaran 5,75 persen guna menjaga daya beli masyarakat.

“Jika BI menaikkan suku bunganya, mungkin mempertimbangkan antisipasi bila The Fed tanggal 28 Oktober nanti jika jadi menaikkan bunga 25 bps menjadi 4,25 persen,” ujar dia.

Di samping itu, lanjutnya, harga minyak yang masih tinggi meningkatkan ekspektasi inflasi global dan yield obligasi AS.