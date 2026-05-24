Invetra Resmi Meluncur di Tengah Tren Positif Pasar Forex Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Industri berjangka forex dan komoditas Indonesia adalah pasar yang matang dan kompetitif, dipimpin oleh sejumlah broker berlisensi Bappebti yang telah lama berdiri.

Melihat itu, Director Invetra Teknologi Berjangka Jufri Sinurat mengumumkan kehadiran platform trading digital, Invetra di Indonesia.

Jufri mengatakan Invetra masuk di tengah momen krusial di sektor keuangan nasional, yang telah mencatat pertumbuhan konsisten dalam volume transaksi berjangka.

Dia menegaskan pendekatan Invetra mencerminkan komitmen kuat terhadap keunggulan dan relevansi lokal.

"Invetra dirancang dengan presisi untuk melengkapi gaya trading investor Indonesia, menghadirkan pengalaman yang mulus dan berperforma tinggi sejak hari pertama,” beber Jufri, Minggu (24/5).

Bappebti mencatat total nilai transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) di Indonesia mencapai Rp 33.214,89 triliun pada 2024, meningkat 29,34 persen dibandingkan 2023 yang tercatat sebesar Rp 25.679,97 triliun.

Jufri menyebut jumlah nasabah pialang berjangka yang terdaftar di Indonesia juga terus bertumbuh, mencerminkan meningkatnya minat terhadap instrumen derivatif seperti forex dan komoditas sebagai komponen strategi investasi yang lebih luas.

“Kondisi ini membuka peluang bagi platform trading yang mampu menawarkan efisiensi dan kemudahan akses”, ujar Jufri.