IOA Global Jajaki Kerja Sama dengan Pemprov Jateng, Dari Investasi Hingga Pendidikan Vokasi

jpnn.com, JAKARTA - Perusahan nirlaba Impact of Asia Limited (IOA) Global Pte Ltd Singapura menjajaki kerja sama jangka panjang dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Kolaborasi tersebut tidak hanya menyasar investasi manufaktur berteknologi tinggi, tetapi juga pendidikan vokasi, pertukaran mahasiswa dan dosen, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja.

Executive Chairman IOA Global Pte Ltd, Daryl Tan Chen Ming mengatakan kunjungan delegasinya ke Jawa Tengah merupakan langkah awal untuk memetakan potensi kerja sama dengan jaringan mitra di Fujian dan Xiamen, China.

"Pertemuan ini masih merupakan kunjungan awal. Nantinya, mitra-mitra kami akan datang pada Oktobe,r sehingga kita bisa memfinalisasi apa saja yang perlu dikerjakan bersama,” kata Daryl saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di kantornya, Selasa, 14 Juli 2026.

Salah satu mitra yang akan dibawa merupakan perusahaan manufaktur sepatu berteknologi tinggi dari China yang serius menjajaki pembangunan fasilitas produksi di Jawa Tengah.

Selain itu, IOA juga berencana membawa investor dari China dan sejumlah negara di Eropa untuk melihat potensi lokasi, dukungan pemerintah, kesiapan tenaga kerja, serta kebutuhan spesifik investasi.

“Ini merupakan komitmen dan proyek jangka panjang yang sedang kami jajaki. Bukan hanya dalam investasi, tetapi juga pendidikan,” kata Daryl.

Menurutnya, Fujian memiliki banyak industri manufaktur berteknologi tinggi yang dapat dikembangkan di Jawa Tengah sekaligus memperkuat kompetensi tenaga kerja. Salah satu gagasan utamanya adalah membangun fasilitas manufaktur milik investor Fujian di Jawa Tengah.