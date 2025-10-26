IOC Seharusnya Menghukum Israel, Bukan Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid atau HNW menganggap Komite Olimpiade Internasional (IOC) seharusnya menyanksi Israel, ketimbang menjatuhkan sikap ke Indonesia.

Dia berkata demikian demi menanggapi keputusan IOC yang memutus dialog dengan Indonesia terkait upaya tanah air menjadi tuan rumah Olimpiade.

"Demi keadilan dan sportivitas di dunia olahraga, seharusnya Israel yang dijatuhi sanksi, bukan malah Indonesia," kata HNW dalam keterangan persnya, Minggu (26/10).

Diketahui, IOC membuat empat sikap setelah Indonesia menolak kehadiran Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025.

IOC di antaranya memutus dialog dengan Indonesia terkait upaya Tanah Air menjadi tuan rumah Olimpiade setelah insiden atlet Israel tak tampil dalam kejuaraan senam.

IOC juga mengimbau federasi olahraga internasional di bawah mereka tak membuat kejuaraan di Indonesia.

HNW menilai sikap Indonesia yang menolak kehadiran atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 memiliki landasan hukum kuat secara internasional.

Dia melanjutkan advisory opinion dan putusan sela Mahkamah Internasional (International Court of Justice / ICJ) telah menyatakan bahwa Israel melanggar sejumlah hukum internasional.