jpnn.com, JAKARTA - Di tengah derasnya arus digitalisasi, banyak perusahaan di Indonesia sebenarnya tidak kekurangan data.

Masalahnya justru ada pada langkah berikutnya: bagaimana tumpukan angka dan informasi itu bisa dibaca dengan jernih untuk mengambil keputusan bisnis yang tepat.

Persoalan klasik itulah yang coba dijawab oleh PT. IOLI Technologies Indonesia (IOLI) dan PT. Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom).

Lewat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di sela-sela ajang Telkom Global Tech Summit di Jakarta, Kamis (19/11) lalu, kedua perusahaan menyatukan kekuatan untuk membawa teknologi decision intelligence dan kecerdasan buatan (AI) lebih dekat ke sektor enterprise tanah air.

Bagi dunia usaha, pergeseran kebutuhan teknologi kini terasa makin nyata.

Perusahaan tak lagi cukup hanya mengandalkan jaringan internet yang kencang atau konektivitas semata.

Mereka butuh sistem cerdas yang mampu menyaring data rumit menjadi strategi operasional yang efisien. Di sinilah letak titik temu keduanya.

IOLI datang membawa kepiawaian di bidang analitik data, AI, keamanan siber, hingga platform decision intelligence yang dirancang khusus untuk organisasi besar dengan banyak entitas.