Ioniq V Siap Tampil Beda, Hyundai Bocorkan Desain dan Warna Baru

jpnn.com, TIONGKOK - Hyundai Ioniq V yang diperkenalkan pada Beijing Auto Show 2026 lalu akan menghadirkan pilihan warna baru.

Kehadiran warna baru itu merupakan bagian dari strategi baru Hyundai tersbut dalam memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik China.

Selain itu, warna baru itu untuk menghadirkan produk yang lebih sesuai dengan selera konsumen lokal di tengah persaingan kendaraan listrik yang semakin ketat

Ada delapan warna yang akan ditawarkan pada Hyundai Ioniq V, yakni Cyber Gold, Dimensional Purple, Gamma Green, Magnetic Grey, Photon White dalam sentuhan mengilap maupun matte, Streamer Silver, serta Night Blade Black.

Seluruh warna yang disediakan, dirancang untuk mempertegas karakter futuristik melalui garis bodi yang tajam dan proporsi fastback yang rendah.

Secara desain, Ioniq V memiliki panjang 4.900 mm, lebar 1.890 mm, tinggi 1.470 mm, serta jarak sumbu roda 2.900 mm.

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Sedan itu dibangun di atas platform Electric-Global Modular Platform (E-GMP) dengan pintu tanpa bingkai, lampu depan berdesain tajam, velg aerodinamis khusus, serta lampu belakang “Star-Track Dimensional” yang memperkuat identitas cyberpunk.

Di sektor teknologi, Hyundai mengusung arsitektur listrik 800 volt yang mendukung pengisian daya cepat dan motor listrik berefisiensi tinggi.