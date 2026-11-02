iPad Mini Generasi Baru Dibekali Baterai Lebih Kecil

jpnn.com - Perusahaan berbasis data European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) mengungkapkan bahwa tablet iPad Mini generasi baru yang dirilis tahun ini menggunakan baterai berkapasitas 4.900 mAh.

Baterai dengan nomor model A3596 itu sedikit lebih kecil dari iPad mini keluaran 2024, yang dibekali baterai berkapasitas 5.078 mAh.

Menurut siaran GSM Arena pada Jumat (30/10), penurunan kapasitas baterai itu dinilai wajar mengingat perangkat tersebut sekitar 1 mm lebih tipis dan sekitar 40 gram lebih ringan dibandingkan pendahulunya.

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Menurut data EPREL, baterai iPad mini terbaru dirancang bisa bertahan hingga 1.000 siklus pengisian daya penuh sebelum kapasitasnya menyusut ke angka 80 persen.

Selain itu, baterai ini diklaim mampu bertahan selama 78 jam untuk setiap pengisian daya berdasarkan siklus pengujian standar Uni Eropa.

Baterai iPad Mini baru tidak dapat diganti oleh pengguna.

Apple menetapkan penggunaan pengisi daya dengan keluaran daya minimal 20W untuk baterai tersebut.

Data EPREL juga menunjukkan bahwa baterai tablet terbaru Apple memiliki peringkat efisiensi energi kelas D, indeks kemudahan perbaikan kelas C, serta tingkat ketahanan jatuh kelas D.