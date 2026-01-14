IPC Terminal Peti Kemas Sukses Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs, Tumbuh 13,2%

jpnn.com, JAKARTA - PT IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) sukses mencatatkan kinerja cemerlang sepanjang 2025.

Anak perusahaan dari subholding PT Pelindo Terminal Petikemas itu berhasil membukukan total throughput IPC Terminal Petikemas menembus 3.597.487 TEUs.

Corporate Secretary IPC Terminal Petikemas, Pramestie Wulandary menyampaikan angka itu tumbuh 13,2 persen dibandingkan 2024 sebesar 3.177.939 TEUs.

“Pencapaian ini menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah perusahaan sejak berdiri, sekaligus menegaskan peran strategis IPC TPK sebagai penggerak arus logistik dan perdagangan ekspor-impor nasional, khususnya di wilayah barat Indonesia,”jelas Pramestie dikutip, Rabu (14/1).

Menurut Pramestie, pencapaian historis itu mencerminkan keberhasilan transformasi layanan dan penguatan daya saing terminal peti kemas yang dilakukan IPC Terminal Petikemas secara berkelanjutan.

Melalui peningkatan efisiensi operasional, pengembangan layanan, penguatan kolaborasi dengan para pemangku kepentingan serta peningkatan kompetensi dan kapabilitas sumber daya manusia menjadi fondasi penting dalam mendukung operasional terminal yang semakin kompleks dan berstandar internasional.

Dia juga menyampaikan bahwa pencapaian 3,6 juta TEUs merupakan hasil dari kepercayaan pengguna jasa serta sinergi kuat dengan seluruh stakeholder.

"Inovasi berkelanjutan, peningkatan kualitas layanan, serta dibukanya sejumlah layanan baru baik reguler maupun adhoc menjadi faktor utama pendorong pertumbuhan throughput sepanjang 2025," ujarnya.