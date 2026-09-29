IPC TPK Catat Pertumbuhan Volume Peti Kemas 8,37% hingga Agustus 2026

jpnn.com, JAKARTA - IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) kembali mencatatkan tren kinerja operasional yang positif hingga pertengahan Triwulan III 2026.

Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK Daniel Setiawan mengatakan capaian ini menjadi bukti komitmen perseroan dalam menjaga keandalan layanan bongkar muat peti kemas serta mendorong efisiensi.

“Agustus 2026, arus petikemas menjadi 339.359 TEUs, tumbuh 10,3 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025 sebesar 307.559 TEUs,” ujar Daniel, Selasa (29/9).

Daniel menjelaskan secara kumulatif, total volume bongkar muat dari Januari hingga Agustus 2026 telah mencapai 2.510.561 TEUs, naik 8,37% dibandingkan dengan capaian Agustus 2025 sebesar 2.316.744 TEUs.

"Kami terus berfokus pada optimalisasi fasilitas terminal demi memberikan pelayanan terbaik, efisien, dan tepat waktu bagi seluruh mitra bisnis dan lini pelayaran," kata Daniel.

Dia mengatakan pertumbuhan positif tersebut ditopang oleh peningkatan volume bongkar muat di berbagai area operasi terminal yang dikelola oleh IPC TPK.

Terminal Teluk Bayur menjadi kontributor dengan lonjakan pertumbuhan tertinggi dengan mencatatkan kenaikan volume sebesar 14,6 persen per Agustus 2026.

Di sisi lain, Terminal Tanjung Priok yang menjadi hub utama mencatatkan pertumbuhan signifikan sebesar 13,2 persen disusul Terminal Panjang dengan kenaikan 10,9 persen, serta Terminal Pontianak yang tumbuh positif sebesar 4,2 persen.