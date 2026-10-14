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IPC TPK Resmi Buka Direct Call Penghubung RI, Tiongkok, dan Thailand

IPC TPK Resmi Buka Direct Call Penghubung RI, Tiongkok, dan Thailand
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IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) resmi menyambut kehadiran layanan rute baru. Foto: dok IPC TPK

jpnn.com, JAKARTA - Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Yanuar Evyanto menyampaikan pihaknya resmi menyambut kehadiran layanan rute baru.

Yanuar mengatakan layanan itu adalah pelayaran Mediterranean Shipping Company (MSC) dengan rute Seahorse service di Terminal 3, Pelabuhan Tanjung Priok. 

Dia menjelaskan layanan langsung (direct call) yang melayani rute Jakarta Shekou (Tiongkok) Laem Chabang (Thailand) ini menjadi tonggak penting dalam upaya memperlancar arus logistik dan memperluas jangkauan pasar ekspor-impor nasional di kawasan Asia Timur maupun Asia Tenggara.

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"Ini adalah langkah strategis IPC TPK untuk terus mengakomodasi kebutuhan pasar global dengan menyediakan layanan kepelabuhanan yang cepat, andal, dan berstandar internasional," ujar Yanuar, Rabu (14/10).

Pelayaran perdana rute ini ditandai dengan bersandarnya armada MV MSC Elizabeth III, kapal berbendera Liberia dengan spesifikasi panjang (Length Overall/LOA) 210 meter dan lebar (Beam) 30 meter. 

Yanuar juga mengatakan kapal tersebut bersandar di Terminal 3 pada 12 Oktober 2026 pukul 20.00 WIB dan sukses mencatatkan produktivitas tinggi dengan bongkaran dan muatan sebanyak 483 boxes peti kemas. 

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Setelah proses operasional diselesaikan secara efisien, kapal kemudian bertolak kembali untuk melanjutkan pelayarannya pada 13 Oktober 2026 pukul 09.30 WIB.

Pembukaan rute yang menghubungkan Indonesia, Tiongkok, dan Thailand ini memiliki posisi yang sangat krusial dalam memperkuat perekonomian kawasan, khususnya dalam menopang ketahanan pangan, energi, dan industri. 

Plt. Direktur Komersial & Pengembangan Bisnis IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) Yanuar Evyanto menyampaikan pihaknya resmi menyambut kehadiran layanan rute baru.

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