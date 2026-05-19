IPC TPK Tumbuh Positif Pada Awal Triwulan II 2026
jpnn.com, JAKARTA - Rantai pasok global yang masih menghadapi tantangan, termasuk meningkatnya biaya logistik serta ketidakpastian jalur pelayaran internasional akibat eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah.
Kondisi tersebut turut memengaruhi aktivitas pengiriman laut global dan mendorong penyesuaian pada sejumlah rute maritim internasional.
Namun, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) membuka Triwulan II/2026 dengan peningkatan kinerja operasional.
Senior Manager Sekretariat Perusahaan IPC TPK, Daniel Setiawan menyatakan realisasi throughput hingga April 2026 sukses mencapai 1.159.575 TEUs, meningkat 6,7 persen dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya sebesar 1.086.766 TEUs.
Daniel menjelaskan peningkatan throughput IPC TPK sejalan dengan tren pertumbuhan perdagangan nasional.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat nilai impor Indonesia periode Januari–Maret 2026 tumbuh 10,05 persen secara tahunan, sementara neraca perdagangan nasional masih mencatat surplus sebesar USD 5,55 miliar.
“IPC TPK tetap menjaga keandalan layanan dan efisiensi operasional guna memastikan kelancaran arus barang tetap terjaga,” kata Daniel, di Jakarta, Selasa (19/5).
Daniel mengatakan perusahaan terus menjaga optimalisasi layanan dan efisiensi operasional guna mendukung kelancaran distribusi logistik nasional.
Namun, IPC Terminal Petikemas (IPC TPK) membuka Triwulan II/2026 dengan peningkatan kinerja operasional.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- IPC TPK Panjang Tambah Kapasitas Bongkar Muat dengan QCC Post Panamax
- Herman Deru Dukung Integrasi Tol Menuju Pelabuhan Tanjung Carat, Investasi Capai Rp 26 Triliun
- Permintaan Meningkat, KAI Logistik Tingkatkan Kapasitas Angkut Peti Kemas Ke Semarang
- Pengerukan Tanjung Perak Sesuai Prosedur, FSP BUMN Bersatu Minta Hakim Objektif
- Perkuat Sinergi, Pelindo Dorong Percepatan Operasional Penuh Terminal Kijing
- Dorong Logistik Ramah Lingkungan, Modena Ubah Armada Mologiz dari Diesel ke EV