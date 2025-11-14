IPDN Perkuat Kolaborasi dengan Kampus Asing, Tahun Depan Gandeng 10 Universitas

jpnn.com, JATINANGOR - Menjelang akhir tahun 2025, IPDN melaksanakan pertukaran dosen dan praja. Pertukaran dari Fakultas Manajemen Pemerintahan IPDN dengan Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM).

Enam mahasiswa dan dua dosen dari Malaysia mengikuti pembelajaran dan siklus kehidupan praja selama 12 hari terhitung sejak 2 - 14 November 2025.

Menurut Rektor IPDN, Dr. Halilul Khairi., M.Si, ini merupakan tahun ketiga pelaksanaan kerja sama antara dua negara serumpun ini.

“Melalui kegiatan konkret ini, kedua belah pihak baik IPDN maupun UKM tidak hanya belajar tentang konsep, tetapi interaksi langsung, diskusi terkait kehidupan bernegara, pertukaran informasi terkait pemerintahan masing-masing negara,' tuturnya, Jumat (14/11).

Dengan adanya kegiatan ini, lanjutnya, praja IPDN juga memperoleh insight baru dari materi perkuliahan yang diberikan oleh dosen dari UKM ataupun dari diskusi langsung dengan mahasiswa UKM.

Praja mendapatkan pengetahuan tentang pemerintahan di Malaysia langsung dari warga negaranya.

"Sistem pemerintahan Malaysia dan Indonesia berbeda, dengan kuliah yang diberikan dosen UKM juga sharing session dengan mahasiswa UKM, praja jadi tahu tentang sistem pemerintahan di sana. Transfer of Knowledge ini tidak akan meraka dapatkan di text book," tutur Halilul.

Lebih lanjut dikatakan, tahun depan IPDN akan berkolaborasi dengan 10 universitas di luar negeri.