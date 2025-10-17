iPhone 17 Akhirnya Meluncur di Indonesia, Jangan Kaget Lihat Harganya

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - Salah satu toko resmi Apple Premium Reseller, iBox resmi akhirnya menjual iPhone 17 Series di Indonesia pada Jumat (17/10).

Smartphone generasi baru 16 itu ditawarkan dengan sejumlah varian, yaitu iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max, dan iPhone Air.

Kehadiran iPhone 17 mendapatkan langsung mendapatkan sambutan yang baik. Toko Apple Premium di Senayan City itu dipadati pembeli yang telah melakukan pre-order sejak 10 Oktober lalu.

Ratna Ayu Kharisma menjadi pembeli pertama iPhone 17 di iBox Indonesia. Pengusaha di bidang marine supplier ini mendapatkan unit iPhone 17 Pro Max 1TB warna oranye seharga lebih dari Rp 30 juta.

Tak tanggung-tanggung, Ratna sudah mengantre sejak 16 Oktober pukul 03.00 WIB dini hari dan akhirnya mendapat iPhone impiannya pada 17 Oktober setelah pukul 00:001 WIB.

“Senang banget karena memang aku suka produk iPhone dan setiap tahun aku selalu ganti,” kata dia usai unboxing.

Antusiasme tinggi juga terlihat dari puluhan orang pertama lainnya yang ikut membuka packaging lini terbaru iPhone.

Salah satu pembeli pertama lain, Agam, mengaku senang dengan gawai barunya tersebut, yakni iPhone 17 Pro Max.