iPhone 17e Akan Meluncur Pada Tahun Ini, Catat Tanggalnya

jpnn.com - Apple mengumumkan akan menggelar acara khusus bertajuk 'Apple Experience' yang berlangsung di New York, London, dan Shangkai secara serentak pada 4 Maret 2026 mendatang.

Acara tersebut akan menjadi momentum Apple meluncurkan sejumlah produk baru. Salah satunya ialah iPhone 17e.

Gizchina, Selasa, melaporkan, iPhone 17e menjadi yang paling banyak dirumorkan, setelah stok iPhone 16e mulai menipis di berbagai belahan dunia.

Hal itu dianggap sebagai sinyal bahwa Apple sedang mempersiapkan peluncuran perangkat penerusnya.

Generasi penerus iPhone dengan harga terjangkau hadir dengan peningkatan chip Apple A19, yang menawarkan peningkatan performa serta berbagai penyempurnaan.

Ponsel itu juga akan dibekali layar 6,1 inci (15,5 cm) dengan Dynamic Island serta kamera 18 MP yang sama seperti pada seri reguler iPhone 17.

iPhone 17e juga dirumorkan akan memperkenalkan modem terbaru Apple C1X dan dukungan MagSafe.

Namun, perangkat itu disebut memiliki satu kamera belakang 48 MP.