iPhone 18 Pro Akan Hadir dengan Desain Berbeda, Simak
jpnn.com - APPLE diam-diam tengah mempersiapkan iPhone 18 untuk diperkenalkan kepada publik pada tahun ini.
Namun, menjelang debut publik sejumlah bocoran mengenai produk tersebut mulai terungkap.
Terbaru, Apple akan melakukan pembaruan desain pada fitur Dynamic Island atau notch di seri iPhone 18 Pro.
Gizmochina Selasa, melaporkan kabar ini mencuat setelah beredarnya bocoran pelindung layar yang menunjukkan kemungkinan perubahan ukuran pada elemen tersebut.
Sejak diperkenalkan pada iPhone 14 Pro pada 2022, ukuran Dynamic Island belum mengalami perubahan signifikan.
Namun, bocoran terbaru mengindikasikan bahwa komponen sistem Face ID, khususnya pemancar inframerah, akan dipindahkan ke bawah layar.
Meski demikian, kamera inframerah masih membutuhkan lubang pada layar sehingga desain ponsel itu belum sepenuhnya mengadopsi teknologi under-display camera.
Perubahan itu disebut dapat membuat ukuran Dynamic Island menjadi sekitar 35 persen lebih kecil dibanding generasi sebelumnya.
- Desktop Profesional Apple Mac Pro Pamit dari Panggung Teknologi
- Konon, iPhone Fold Akan Mulai Dijual Desember 2026
- Bocoran Terbaru, iPhone 18 Pro Usung Kamera Selfie 24MP, Hasil Makin Tajam
- iPhone 17e Akan Meluncur Pada Tahun Ini, Catat Tanggalnya
- Rumor Kehadiran Apple 17e hingga MacBook Entry Level
- Saingi Samsung, Honor Siapkan Ponsel Lipat Berukuran Besar