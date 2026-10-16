iPhone 18 Pro dan Pro Max Resmi Dijual di Indonesia, Harga Mulai Rp27 Jutaan

jpnn.com, JAKARTA PUSAT - PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP Group) melalui jaringan Digimap dan Digiplus resmi memasarkan iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max di Indonesia pada Jumat (16/10).

Peluncuran perangkat generasi baru dari iPhone 17 itu disertai beragam penawaran bagi pelanggan, mulai dari program cicilan hingga kolaborasi merchaindise dengan merek lokal Massicot.

iPhone 18 Pro dan Pro Max kini hadir di 107 ritel Digimap dan 118 ritel Digiplus di seluruh Indonesia.

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Dalam rangka menyambut peluncuran, Digimap meggelar acara secara serentak di Grand Indonesia, Digimap Plaza Senayan dan Digimap TSM Bandung.

GM Marketing Apple Business Farah Fausa Winarsih mengungkapkan peluncuran produk baru ini sudah ditunggu masyarakat di Indonesia.

Dia menyebut antusiasme masyarakat terhadap iPhone 18 Pro dan Pro Max sangat positif.

"Antusiamenya alhamdulillah sangat positif, dari satu Indonesia sudah menunggu kehadiran iPhone 18 ini. Kami melihat animo dari masyarakat makin besar," kata Farah seusai peluncuran iPhone 18 Pro di Jakarta Pusat, Jumat.

Dia menambahkan tingginya permintaan terhadap warna tertentu seperti Burgundy, juga dapat memengaruhi ketersediaan unit di toko.