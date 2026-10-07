iPhone 18 Pro dan Pro Max Sudah Bisa Dipesan Hari ini di RI, Begini Caranya

jpnn.com, JAKARTA - Apple dipastikan akan memboying produk barunya iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max untuk di pasar Indonesia dalam waktu.

Kehadiran perangkat itu terungkap setelah salah satu peritel elektronik di bawah naungan PT Mitra Adiperkasa Tbk (MAP Group) Digimap dan Digiplus mulai membuka pre-order atau pemesanan terhadap kedua produk tersebut.

Generasi baru iPhone 17 itu bisa dipesan di store Digimap dan Digplus yang tersebar di 107 lokasi ritel Digimap dan 118 lokasi Digiplus di seluruh Indonesia melalui situs web resmi.

Dalam siaran persnya, kedua store itu akan memberikan benefit tambahan bagi pelanggan yang melakukan pemesanan.

Para pelanggan akan mendapatkan voucher eksklusif dari brand-brand MAP terpilih.

Penawaran itu untuk memberikan nilai tambah dan lebih banyak kesempatan bagi pelanggan untuk menikmati pengalaman berbelanja.

Adapun promosi yang dapat diperoleh pelanggan dengan melakukan pre-order di Digimap dan Digiplus, yakni Cicilan 0% hingga 3 bulan dengan kartu kredit tertentu yang berpartisipasi, Perlindungan perangkat tambahan dari Qoala hingga 36 bulan, benefit bundling aksesori hingga Rp3.000.000, MAP Gift Voucher senilai Rp500.000.

Pelanggan dapat melakukan pre-order iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max mulai 7 Oktober 2026, dengan ketersediaan produk mulai 16 Oktober 2026.