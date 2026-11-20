jpnn.com, JAKARTA - Memperingati Hari Kesehatan Nasional (HKN) ke-62 yang mengusung tema “Sehat untuk Semua”, International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) menegaskan pentingnya investasi kesehatan dan inovasi sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem kesehatan nasional.

IPMG mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, industri, dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperluas akses masyarakat terhadap obat-obatan inovatif, sekaligus memastikan keberlanjutan pembiayaan kesehatan di Indonesia.



Kesehatan merupakan salah satu investasi paling berharga bagi sebuah bangsa. Bank Dunia menegaskan bahwa investasi pada sumber daya manusia, termasuk kesehatan dan gizi, merupakan kunci bagi pertumbuhan dan produktivitas Indonesia.

Ketua IPMG Evie Yulin mengatakan Hari Kesehatan Nasional menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun sistem kesehatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

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Bagi IPMG, mewujudkan ‘Sehat untuk Semua’ membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk kemitraan yang erat antara pemerintah, industri farmasi, tenaga kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan.

“Kami percaya bahwa akses terhadap inovasi kesehatan merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memperkuat masa depan Indonesia,” ujar dia.

Bagi IPMG, perspektif “Health for Wealth” ini sejalan erat dengan semangat “Sehat untuk Semua”, sekaligus menjadi landasan kontribusi industri farmasi inovatif bagi pembangunan kesehatan nasional.

Sebagai bagian dari ekosistem kesehatan nasional, IPMG dan seluruh perusahaan anggota mendukung terwujudnya “Sehat untuk Semua” melalui tiga pilar utama, yakni:

1. Akses Tepat Waktu terhadap Inovasi: Bekerja sama dengan regulator dan mitra agar terapi mutakhir dan obat-obatan inovatif dapat menjangkau pasien Indonesia lebih cepat.