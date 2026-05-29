IPMG-FKM UI Tingkatkan Daya Saing Sektor Kesehatan, Cetak Talenta Farmasi Berbasis Riset

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Program Magang Bersertifikat dan Penulisan Tugas Akhir di Bidang Kesehatan Masyarakat. Foto: Source for JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketahanan sistem kesehatan nasional sangat bergantung pada kualitas dan inovasi sumber daya manusia.

Menjawab tantangan pemenuhan talenta ahli di sektor ini, International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) dan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Program Magang Bersertifikat dan Penulisan Tugas Akhir di Bidang Kesehatan Masyarakat.

Penandatanganan tersebut dilakukan Direktur Eksekutif IPMG Ani Triana Rahardjo dan Dekan FKM UI Prof. Indri Hapsari Susilowati di Kampus UI, Depok, Senin (25/5).

Langkah strategis ini menjadi tonggak penting dalam mempersiapkan generasi unggul yang siap menghadapi dinamika industri kesehatan dan farmasi global.

Kolaborasi ini selaras dengan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) yang bertujuan mengakselerasi inovasi pendidikan tinggi.

Tidak sekadar menawarkan praktik kerja biasa, program ini secara spesifik memberikan paparan langsung kepada mahasiswa mengenai ekosistem industri farmasi berbasis riset.

Melalui kerja sama ini, IPMG beserta perusahaan anggotanya menyediakan wadah magang eksklusif bagi mahasiswa FKM UI.

Peserta magang akan mendapatkan bimbingan langsung dari pakar industri farmasi berbasis riset dan dosen pembimbing FKM UI.

