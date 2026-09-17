IPMG Tegaskan Pentingnya Farmakovigilans bagi Pasien PTM

jpnn.com, JAKARTA - Pasien dengan Penyakit Tidak Menular (PTM) sering kali harus menjalani pengobatan jangka panjang dan perawatan yang intensif. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), PTM seperti penyakit kardiovaskular, kanker, diabetes, dan gangguan pernapasan kronis menyumbang sekitar 74 persen dari seluruh kematian global.

Sebagian besar pasien PTM juga memerlukan pengobatan dan perawatan jangka panjang yang berkelanjutan. WHO memperkirakan secara global, 1 dari 10 pasien mengalami cedera selama menjalani perawatan, dengan sekitar separuh dari cedera tersebut dianggap dapat dicegah.

Bertepatan dengan Hari Keselamatan Pasien Sedunia, International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) menegaskan komitmennya dalam memperkuat sistem farmakovigilans guna melindungi pasien PTM.

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Mengusung tema global WHO “Safe care for Noncommunicable Diseases” dengan slogan “Safe care for life!”, IPMG mengangkat pesan “Cegah Penyakit Tidak Menular (PTM), Lindungi Nyawa”, yang menyerukan agar keselamatan diterapkan di sepanjang perjalanan perawatan PTM, mulai dari pencegahan dan diagnosis hingga pengobatan, rehabilitasi, dan penanganan jangka panjang.

Ketua IPMG Evie Yulin mengatakan bahwa keselamatan pasien bukanlah sekadar jargon, melainkan fondasi operasional yang dijalankan secara konsisten melalui Kelompok Kerja Etika, Medis, dan Farmakovigilans (PV).

Dia menuturkan pasien dengan penyakit tidak menular sering kali menjalani terapi dalam jangka panjang. Karena itu, pengawasan keamanan obat tidak berhenti ketika produk memperoleh izin edar, tetapi harus terus dilakukan selama obat digunakan oleh pasien.

“Melalui sistem farmakovigilans, perusahaan anggota IPMG berupaya memastikan setiap informasi terkait keamanan obat dapat terdeteksi, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara cepat demi keselamatan pasien,” tutur Evie.

Direktur Eksekutif IPMG Ani Rahardjo juga menyampaikan dari segi aspek partisipasi tenaga kesehatan yang juga memliki peranan penting.