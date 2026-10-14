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IPNU dan IPPNU Dukung Gerakan Nasional Peduli Tetangga Lewat Agen Perlinsos

IPNU dan IPPNU Dukung Gerakan Nasional Peduli Tetangga Lewat Agen Perlinsos
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Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat menerima audiensi pengurus PP IPNU dan IPPNU di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (13/10). Foto: Dokumentasi Kemensos

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PP IPNU) dan Pimpinan Pusat Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PP IPPNU) menyatakan dukungan terhadap Gerakan Nasional Peduli Tetangga melalui program Agen Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (13/10).

Gerakan Nasional Peduli Tetangga bertujuan memperluas akses perlindungan sosial dengan melibatkan masyarakat dalam membantu warga yang membutuhkan bantuan sosial, tetapi belum terdata sebagai penerima.

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Melalui gerakan ini, masyarakat diajak mendampingi warga yang menghadapi keterbatasan akses teknologi, literasi digital, maupun kendala administrasi agar dapat mengakses layanan perlindungan sosial pemerintah.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Ipul mengajak kader IPNU dan IPPNU di semua daerah berpartisipasi untuk menjadi Agen Perlinsos.

“Mari manfaatkan kemampuan digital generasi muda sebagai sarana pengabdian dan kepedulian sosial, dimulai dari membantu saudara serta tetangga terdekat yang membutuhkan,” kata Gus Ipul.

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Menurutnya, Kementerian Sosial telah menghadirkan Perlindungan Sosial Digital (Perlinsos Digital) untuk mempermudah masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial.

Namun, keterbatasan akses dan kemampuan menggunakan teknologi masih menjadi tantangan bagi sebagian warga.

Mensos Gus Ipul saat menerima audiensi pengurus PP IPNU dan IPPNU di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (13/10)

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