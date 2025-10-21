IPO Menyurvei Kepuasan Publik Terhadap Prabowo dan Gibran, Bedanya Jauh Banget

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Political Opinion (IPO) merilis hasil surveinya tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dari survei bertajuk Satu Tahun Pemerintahan: Evaluasi dan Catatan Publik itu terungkap bahwa ada perbedaan mencolok antara tingkat kepuasan publik terhadap Prabowo dengan Gibran.

Menurut hasil survei IPO, sebanyak 67 persen responden menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Prabowo selama setahun memimpin Indonesia sejak 20 Oktober 2024.

“Publik melihat Presiden Prabowo sebagai sosok yang tegas, berwibawa, dan konsisten dalam menjalankan program prioritas," kata Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia Syah saat memaparkan hasil surveinya, Selasa (21/10).

Di luar 67 persen itu, ada 19 persen responden yang merasa cukup dengan kinerja Prabowo selama setahun menjabat Presiden RI.

Namun, survei IPO juga mengungkap tingkat ketidakpuasan terhadap kepemimpinan Prabowo mencapai 14 persen. Kondisi ekonomi yang makin sulit hingga harga sembako mahal membuat responden merasa tidak puas terhadap kinerja Presiden ke-8 RI itu.

Survei IPO juga mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wapres RI Gibran Rakabuming Raka. Menurut Dedi, tingkat kepuasan itu tidak dalam kapasitas menguji persepsi publik atas kinerja Gibran karena wapres tidak memiliki kewenangan melekat, terkecuali melaksanakan tugas presiden.

"Pertanyaan ini hanya mengukur seberapa puas publik dengan keberadaan Wakil Presdien Gibran Rakabuming Raka dalam mendampingi Presiden Prabowo Subianto," kata Dedi.