IPO Sebut PSI Bisa Tembus Parlemen 8 Persen Jika Didukung Penuh Jokowi, Gibran, dan Bobby

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai realistis sikap Presiden ketujuh RI Joko Widodo (Jokowi) yang tak keberatan terhadap wacana ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sampai delapan persen.

Dedi menyebut PSI bisa lolos ke parlemen dengan asumsi PT delapan persen andai didukung penuh Jokowi bersama Wapres RI Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Sumut Bobby Nasution.

"Realistis jika Jokowi turun langsung, disokong Gibran hingga Bobby," kata dia melalui layanan pesan, Rabu (30/9).

Dia mengungkit keberhasilan Gerindra, NasDem, dan Demokrat lolos ke parlemen pertama kali, yakni memiliki tokoh sentral.

Adapun, Gerindra memiliki Prabowo Subianto, NasDem dengan Surya Paloh, dan Demokrat kuat bersama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

PSI, kata dia, memiliki tokoh yang kuat secara politik menyambut Pemilu 2029 setelah Jokowi resmi menyatakan menjadi bagian partai berlambang Gajah itu.

"Tiga parpol itu contoh peluang lolos parlemen karena ada tokoh sentral, dan PSI memiliki Jokowi," lanjut Dedi.

Dia mengatakan kebeadaan Jokowi bersama sang anak Gibran dan menantu Bobby, membuat angka keterpilihan PSI mencapai lima persen.