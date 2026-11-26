jpnn.com, JAKARTA - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai tidak etis panitia pemilihan Wapres RI di MPR berbicara dukungan untuk kandidat.

Hal demikian dikatakan Dedi menyikapi fenomena Ketua fraksi Gerindra MPR RI Habiburokhman yang menyatakan dukungan untuk Menko PMK Sugiono menjadi Wapres RI.

Menurut Dedi, pernyataan dukungan fraksi Gerindra seharusnya disampaikan anggota fraksi yang tak bertugas di struktur panitia pemilihan cawapres.

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"Pernyataan disampaikan oleh kader Gerindra memang tidak ada persoalan, tetapi jika disampaikan oleh panitia pemilihan, sekaligus pemilik suara, tidak etis," kata dia melalui layanan pesan, Kamis (26/11).

Diketahui, Habiburokhman selain menjabat Ketua fraksi Gerindra MPR juga berstatus Ketua Verifikasi Persyaratan Cawapres.

Dedi mengatakan arah dukungan Gerindra sebenarnya bisa dibaca dalam pemilihan Wapres di MPR, sehingga tak perlu berbicara sikap ke publik.

"Tanpa ada pernyataan itu publik sudah dapat membaca jika Gerindra memang potensial memilih kadernya sendiri," ujarnya.

Dia mengatakan Ketua MPR Ahmad Muzani tak boleh membiarkan praktij tak etis dalam proses pemilihan Wapres RI di majelis.