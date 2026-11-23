jpnn.com, TANGERANG SELATAN - Ajang Indonesia Motorcycle Show (IMOS) 2026 di ICE BSD City, Tangerang, kembali menjadi magnet bagi para pencinta roda dua sejak dibuka pada 20 November lalu.

Di tengah riuhnya lantai pameran yang berlangsung hingga 29 November 2026, jenama pelumas asal Prancis, IPONE, ikut meramaikan dengan membawa kabar gembira.

Bukan sekadar memajang produk, kehadiran IPONE kali ini terasa lebih dekat dengan pengendara lewat deretan promo yang sayang untuk dilewatkan.

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Bagi pengunjung yang memang berencana mengganti oli atau menyetok kebutuhan perawatan motor, pameran ini menjadi momen yang pas untuk berbelanja.

Seluruh lini produk IPONE dibanderol dengan harga khusus selama pameran berlangsung.

Pengguna motor matik bisa melirik jajaran pelumas scooter seperti M4 Scoot, R4000 Scoot, hingga Katana Scoot.

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Sementara itu, untuk motor 4-tak, pilihannya terbentang mulai dari M4, 10.4, R4000, Katana, Katana Offroad, hingga Stroke 4.

Penggemar mesin 2-tak pun tak ketinggalan dimanjakan. IPONE membawa varian legendaris seperti R2000, Samouraï, serta jagoan terbarunya, Shogun 2R.