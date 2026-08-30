IPONE Berbagi Edukasi Perihal Perawatan Motor di ICS 2026

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada 21–23 Agustus kemarin tampak ramai oleh para pencinta custom bike tanah air.

Di tengah keriuhan Indonesian Custom Show (ICS) 2026 itu, ada satu sudut yang tak pernah sepi dari kerumunan: booth IPONE.

Bagi para pengendara dan builder yang datang, area pelumas premium asal Prancis itu bukan sekadar tempat belanja.

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Di situ mereka menemukan jawaban atas kebutuhan perawatan motor kesayangan, mulai dari harian, skutik, motor sport, hingga mesin 2-tak yang legendaris.

Suasana interaktif terasa kental. Pengunjung tak hanya melihat-lihat produk, tetapi juga leluasa berkonsultasi langsung mengenai racikan pelumas yang paling pas.

“Kehadiran IPONE di ICS 2026 adalah upaya kami untuk makin dekat dengan komunitas dan motorcycle enthusiast di Indonesia,” ujar Welmart Purba—Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE) selaku distributor resmi IPONE.

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Bagi Welmart, ajang berkumpulnya para builder dan pelaku industri aftermarket ini adalah ruang paling tepat untuk menyapa konsumen secara personal.

Tak ayal, interaksi hangat ini membuat booth IPONE kian disukai. Apalagi, ada kejutan kecil bagi mereka yang berbelanja.