menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » IPONE Berbagi Edukasi Perihal Perawatan Motor di ICS 2026

IPONE Berbagi Edukasi Perihal Perawatan Motor di ICS 2026

IPONE Berbagi Edukasi Perihal Perawatan Motor di ICS 2026
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
IPONE di Indonesia Custom Show 2026, Yogyakarta. Foto: ipone

jpnn.com, JAKARTA - Suasana Jogja Expo Center, Yogyakarta, pada 21–23 Agustus kemarin tampak ramai oleh para pencinta custom bike tanah air.

Di tengah keriuhan Indonesian Custom Show (ICS) 2026 itu, ada satu sudut yang tak pernah sepi dari kerumunan: booth IPONE.

Bagi para pengendara dan builder yang datang, area pelumas premium asal Prancis itu bukan sekadar tempat belanja.

Baca Juga:

Di situ mereka menemukan jawaban atas kebutuhan perawatan motor kesayangan, mulai dari harian, skutik, motor sport, hingga mesin 2-tak yang legendaris.

Suasana interaktif terasa kental. Pengunjung tak hanya melihat-lihat produk, tetapi juga leluasa berkonsultasi langsung mengenai racikan pelumas yang paling pas.

“Kehadiran IPONE di ICS 2026 adalah upaya kami untuk makin dekat dengan komunitas dan motorcycle enthusiast di Indonesia,” ujar Welmart Purba—Managing Director PT. Motul Indonesia Energy (MIE) selaku distributor resmi IPONE.

Baca Juga:

Bagi Welmart, ajang berkumpulnya para builder dan pelaku industri aftermarket ini adalah ruang paling tepat untuk menyapa konsumen secara personal.

Tak ayal, interaksi hangat ini membuat booth IPONE kian disukai. Apalagi, ada kejutan kecil bagi mereka yang berbelanja.

Di tengah keriuhan Indonesian Custom Show (ICS) 2026 itu, ada satu sudut yang tak pernah sepi dari kerumunan: booth IPONE.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI