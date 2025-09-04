menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Motor » IPONE Merilis 3 Varian Baru Pelumas Motor di Custom War Bali 2025

IPONE Merilis 3 Varian Baru Pelumas Motor di Custom War Bali 2025

IPONE Merilis 3 Varian Baru Pelumas Motor di Custom War Bali 2025
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
3 varian baru pelumas motor IPONE. Foto: ipone

jpnn.com, JAKARTA - IPONE memperkenalkan kembali tiga varian pelumas terbarunya di Custom War Bali 2025, Pantai Padang Galak, Bali, Minggu (30/8) lalu.

Ajang tersebut dipilih karena erat kaitannya dengan kultur roda dua sekaligus menjadi titik temu komunitas motor di Indonesia.

Tiga varian baru pelumas yang diperkenalkan yaitu IPONE M4, IPONE M4 SCOOT, dan IPONE R4000 SCOOT.

Baca Juga:

IPONE M4

Pelumas untuk motor 4-Tak bebek dan sport harian, tersedia dalam viskositas 10W-30, 10W-40, dan 20W-50 dengan kemasan 1L dan 0.8L.

Menggunakan aditif berkualitas tinggi, memenuhi standar JASO MA2 dan API SN, serta menjaga kebersihan mesin, performa stabil, dan perlindungan maksimal pada suhu tinggi.

Baca Juga:

Harga rekomendasi IPONE M4 untuk konsumen Indonesia:

M4 10W-30: Rp63.000 (0.8L), Rp 86.000 (1L)

IPONE memperkenalkan kembali tiga varian pelumas terbarunya di Custom War Bali 2025, Pantai Padang Galak, Bali, Minggu (30/8) lalu

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI