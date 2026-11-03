IPOS Forum 2026, GAPKI Sumut Sampaikan 6 Rekomendasi Penguatan Tata Kelola Sawit

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sumatera Utara Timbas Prasad Ginting menyampaikan transformasi industri sawit nasional sedang mengalami tantangan dalam beberapa tahun.

Hal itu juga memengaruhi keberlanjutan industri sawit ke depannya, termasuk kebijakan mandatori B50 yang diluncurkan pada 1 Juli 2026.

Oleh karena itu, GAPKI Sumut dan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) berkomitmen mendukung penguatan sektor hulu dan hilir sawit.

“Melalui serangkaian strategi transformasi seperti peningkatan produktivitas, program peremajaan perkebunan termasuk PSR, dan tata kelola lahan perkebunan yang berkelanjutan,” ungkap Timbas dalam keterangannya, Senin (2/11).

Selain itu, upaya mencari solusi persoalan tata kelola lahan perkebunan sawit dan program peremajaan perkebunan menjadi pembahasan dalam IPOS-Forum (Indonesian Palm Oil Stakeholders Forum) 2026 yang mengusung tema “Kemana Arah Transformasi Industri Sawit Nasional?” di Medan, Sumatera Utara, pada 29-30 Oktober 2026.

Event tahunan yang didukung BPDP ini terbagi atas enam sesi diskusi yang mengusung tema berbeda-beda, yaitu Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat, Transformasi Tata Kelola Industri Sawit Nasional, Peningkatan Produktivitas Kelapa Sawit, Problematika Pengelolaan Industri Sawit Mutakhir, Kebijakan Ekspor Sawit Satu Pintu, serta Inovasi Industri Sawit.

“Harapan keberlanjutan industri sawit haruslah dijaga karena berdampak besar bagi kepentingan ekonomi rakyat dan nasional,” kata Timbas.

Timbas menyebutkan penyelenggaraan IPOS Forum dihadiri lebih dari 500 peserta terdiri dari para pelaku perkelapasawitan, petani, perusahaan, regulator (pemerintah daerah dan pusat), akademisi, dan praktisi.