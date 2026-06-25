IPOT Dorong Literasi Finansial dan Transformasi AI di Komunitas eSports

jpnn.com - PT Indo Premier Sekuritas (IPOT) memanfaatkan ajang Kapolda Jateng Cup 2026 sebagai sarana memperluas literasi finansial sekaligus memperkenalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) kepada generasi muda.

Melalui program edukasi "Generasi Jateng Cerdas Rupiah", IPOT menyasar komunitas eSports yang dinilai memiliki karakter selaras dengan dunia investasi, seperti kemampuan membaca data, disiplin, dan mengambil keputusan secara cepat.

"Komunitas eSports memiliki irisan besar dengan kelompok investor muda, khususnya generasi Z dan milenial," kata President Director & CEO PT Indo Premier Sekuritas, Moleonoto The, dalam keterangannya, Kamis (25/6).

Baca Juga: Literasi Finansial Bisa Diterapkan Melalui Ekstrakurikuler maupun P5

Program tersebut digelar di sela turnamen eSports Mobile Legends: Bang Bang (MLBB) Kapolda Jateng Cup 2026 yang berlangsung di De Tjolomadoe Convention Hall, Kabupaten Karanganyar.

Kompetisi yang digelar Polda Jawa Tengah itu menjadi ajang seleksi menuju Kapolri Cup 2026.

"Generasi muda saat ini menjadi bagian penting dari pertumbuhan pasar modal nasional, tetapi masih menghadapi tantangan literasi finansial," ujarnya.

Baca Juga: KVB Perluas Program Literasi Finansial Lewat Seminar Trading di Daerah

Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) OJK 2025 yang dipaparkan dalam kegiatan tersebut, tingkat inklusi keuangan kelompok usia 18-25 tahun mencapai 89,96 persen, sedangkan literasi finansial baru sebesar 73,22 persen.

"Selisih 16,74 persen itu menunjukkan masih banyak anak muda yang mulai berinvestasi tanpa memahami risiko secara memadai," ungkapnya.