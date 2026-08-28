IPPGA Group Luncurkan The Indonesia PPGA Playbook

jpnn.com, JAKARTA - Indonesia Public Policy & Government Affairs (IPPGA) Group meluncurkan The Indonesia PPGA Playbook: Navigating Power, Policy, and Politics in Southeast Asia’s Most Complex Democracy, sebuah kerangka kerja yang dirancang sebagai fondasi awal pengembangan profesi Public Policy & Government Affairs (PPGA) di Indonesia.

Terdiri atas sembilan bab dan dilengkapi operational appendix, Playbook ini memetakan pengetahuan, keterampilan dan kerangka kerja yang dibutuhkan praktisi PPGA dalam membaca dinamika kebijakan, politik, kekuasaan, serta kepentingan bisnis di Indonesia.

Peluncuran ini berangkat dari kebutuhan akan sebuah peta kerja bagi profesi yang berkembang pesat, tetapi belum memiliki rujukan pengetahuan dan praktik yang terstruktur.

IPPGA Group menempatkan Playbook ini sebagai salah satu batu pertama menuju terbentuknya knowledge & skill center bagi profesi PPGA di Indonesia.

Disusun bersama Aditya Sani dan Ahsan Ridhoi, Playbook ini akan terus dikembangkan melalui peer review dan kolaborasi dengan praktisi serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk dari kalangan pemerintahan dan bahkan politik.

“Profesi ini sudah terlalu lama menjadi kepraktisian tanpa peta. Kami tidak ingin membangunnya sendiri. Kami terbuka untuk berkolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama universitas, pemerintah, dan para praktisinya sendiri agar profesi PPGA dapat berkembang secara lebih kuat di Indonesia,” ujar Arief Budiman, praktisi Public Policy & Government Affairs.

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Menurut Arief, keterlibatan dunia akademik penting untuk membangun legitimasi keilmuan sekaligus regenerasi profesi.

PPGA, katanya, bukan sekadar fungsi pendukung yang bekerja ketika persoalan muncul, melainkan kapabilitas strategis yang harus bekerja jauh sebelum risiko maupun persoalan terjadi.